Reggio, i sapori di casa incontrano la modernità: arriva ‘Casual Tradizione’

Un viaggio nella memoria e nei sapori di casa, che si ripresentano freschi e nuovi. Ecco il nuovo locale pronto ad aprire le porte ai reggini

Come un albero che affonda le sue radici nella terra, così la cucina di Casual Tradizione affonda nella memoria, nei profumi e nei sapori che raccontano la nostra terra. È da questo legame profondo con la tradizione che nasce il nuovo locale che, da domenica 1 febbraio 2026, accoglierà i cittadini e i visitatori nel cuore di Reggio Calabria, offrendo un’esperienza che rinnova la cucina calabrese con un tocco di contemporaneità.

Situato all’interno del Didimos Town Hotel, ma con un accesso indipendente su strada, Casual Tradizione è pensato come uno spazio aperto a tutti, per chi cerca non solo un ristorante, ma un luogo dove la tradizione si fonde con l’innovazione. Ogni piatto è un viaggio nella memoria e nei sapori di casa, che si ripresentano freschi e nuovi.

Nuovo format Casual: una tradizione che si rinnova

Casual Tradizione non è una trattoria qualsiasi. Qui la cucina calabrese viene reinterpretata con uno sguardo moderno, mantenendo intatta l’anima delle ricette tradizionali. Non c’è nostalgia, ma un desiderio di vivere la tradizione in modo nuovo, più elegante e raffinato, senza rinunciare alla convivialità e alla semplicità che rendono la cucina calabrese unica. Ogni piatto racconta la storia di chi siamo, ma con uno spirito che guarda al futuro.

Un’esperienza completa

La proposta di Casual Tradizione inizia “presto”, con una colazione che diventa un rituale da assaporare con calma. Dalle 8:30 alle 10:30, il locale offre un buffet curato, con piatti dolci e salati e una selezione di caffetteria, tutto in un ambiente luminoso e rilassato, perfetto per iniziare la giornata.

A partire dalle 11:00, il brunch diventa il protagonista della giornata: una pausa conviviale dove il passato e il presente si incontrano in piatti che reinterpretano i sapori di casa, offrendo un’esperienza senza fretta, grazie a una formula a prezzo fisso che consente di assaporare ogni piatto con calma.

Ma è alla sera che Casual Tradizione si trasforma in ristorante, offrendo una cucina esclusivamente alla carta dalle 19:00 alle 23:00, un percorso gastronomico che rispetta le radici ma non rinuncia all’innovazione.

La cucina: un viaggio sensoriale tra mare e montagna

La proposta culinaria serale di Casual Tradizione è un omaggio alla Calabria più autentica, ma con uno spirito moderno. Piatti che sanno di mare e di montagna, che raccontano la domenica in famiglia, le tradizioni, ma anche l’innovazione. Ogni portata è un’esperienza sensoriale, che mescola ingredienti locali e tecniche moderne, con un rispetto profondo per la materia prima. Dallo Stretto alle montagne dell’Aspromonte, ogni piatto è una narrazione che parla di casa, di identità e di memoria.

Un nuovo punto di riferimento per la città

Casual Tradizione nasce con l’intento di essere un punto di riferimento per la città. Non solo per chi soggiorna in hotel, ma per chiunque voglia fermarsi a colazione, incontrarsi per un brunch o cenare in un ambiente che combina eleganza e convivialità.

Maggiori informazioni

Indirizzo : Via Francesco Cananzi, 12 – 89125 Reggio Calabria

: Via Francesco Cananzi, 12 – 89125 Reggio Calabria Colazione : 8:30 – 10:30

: 8:30 – 10:30 Brunch : 11:00 – 15:30/16:00

: 11:00 – 15:30/16:00 Cena : 19:00 – 23:00

: 19:00 – 23:00 Prenotazioni : 3351767203

: 3351767203 Apertura al pubblico: domenica 1 febbraio 2026, dalle ore 19:00.

Per rimanere sempre aggiornato segui le pagine Facebook e Instagram.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza che celebra le radici, senza mai rinunciare alla modernità. Casual Tradizione ti aspetta, per un viaggio nei sapori della Calabria che non smette mai di sorprendere.