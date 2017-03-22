Nuova disciplina per la sosta e la circolazione in occasione dei lavori di riqualificazione del Corso Garibaldi

Dal 23 marzo al 14 aprile cambiano sosta e circolazione intorno al Corso Garibaldi per i lavori di riqualificazione: chiusure e percorsi alternativi

A seguito dell’avanzamento dei lavori di riqualificazione del Corso Garibaldi, al fine di evitare intralci alla circolazione e per la tutela della pubblica incolumità, l’amministrazione comunale ha disposto l’interdizione del transito veicolare della via XXI agosto nel tratto compreso tra la via San Francesco da Paola ed il Corso Garibaldi; l’interdizione del transito veicolare della via Mons. Paolo Giunta nel tratto compreso tra la via dei Correttori ed il Corso Garibaldi; l’interdizione del transito veicolare del Corso Garibaldi nel tratto compreso tra la via D. Tripepi e via Lemos; l’istituzione del senso di marcia nord-sud sul tratto della Ztl del Corso Garibaldi nel tratto compreso tra la via D.Tripepi e la via Cairoli.

Il provvedimento sarà operativo a partire dalle ore 7 del 23 marzo 2017 fino a cessate e esigenze e comunque non oltre le ore 17 del 14 aprile 2017.

Il transito veicolare proveniente dalle vie dei Correttori e Mons. Paolo Giunta, per bypassare il tratto interdetto, potrà utilizzare il percorso da via dei Correttori con svolta a sinistra su via D. Tripepi, Corso Garibaldi in direzione sud e svolta a sinistra su via Cairoli in deroga. Il transito veicolare proveniente dalla via XXI agosto in direzione mare potrà utilizzare, per bypassare il tratto interdetto, la via degli Ottimati.

La ditta esecutrice i lavori dovrà posizionare la segnaletica indicante i percorsi alternativi.