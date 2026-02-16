Nuova Igea, Chiavaro: ‘Bisogna essere onesti nella lettura delle partite’

L’analisi lucida e onesta del Ds della Nuova Igea Agatino Chiavaro, dopo il pareggio con il Sambiase: “Un punto guadagnato, bisogna fare i complimenti al Sambiase che ci ha messo soprattutto nel primo tempo in grande difficoltà. E’ stato molto bravo il nostro portiere, poi il match è scivolato sui binari della parità che rimane il risultato più giusto. L’occasionissima nel finale di Samake? E’ il ricordo più fresco, ma nel primo tempo anche noi abbiamno rischiato molto. Bisogna essere onesti intelletualmente e nella lettura della partita, non eravamo brillantissimi ma anche nelle difficoltà questa squadra riesce comunque a ricavare qualcosa.

Leggi anche

Anche il campo non era nelle migliori condizioni, non è una lamentela ma un dato di fatto visto anche il maltempo di questi ultimi giorni. Il gruppo di testa? Siamo tutte li, ma non mi va di parlare delle altre. Tutte squadre forti con società forti, noi faremo il nostro percorso, a prescindere da come andrà a finire, dietro tutte stanno spingendo, ma siamo gli unici ad avere perso solo due volte e questo ci fa piacere. La ricetta migliore? Difficile, questo è un campionato equilibrato. Ci sono squadre come il Sambiase, il Gela, la Gelbison molto attrezzate, si possono perdere punti con tutti, per esempio oggi la Reggina ha pareggiato con il Messina. Gli scontri diretti potranno dare una direzione, poi continuità e serenità, non abbattersi dopo prestazioni poco brillanti, non esaltarsi dopo vittorie importanti”.