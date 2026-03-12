Nuova Igea e Reggina: le squadre hanno scelto strade diverse per arrivare all’attesa sfida

L’attesa aumenta con il passare delle ore. Domenica andrà in scena una delle sfide più delicate del girone: Nuova Igea Virtus-Reggina. Una partita che pesa molto nella corsa alle posizioni di vertice e che arriva in un momento particolare per entrambe le squadre.

Nuova Igea, rabbia dopo la penalizzazione

In casa giallorossa il clima è segnato dalla penalizzazione arrivata nei giorni scorsi. Un provvedimento che ha cambiato improvvisamente la classifica, facendo scivolare la squadra dal secondo al quinto posto.

Una situazione difficile da accettare per una formazione che fino a quel momento aveva disputato un campionato ben oltre le aspettative iniziali. Da qui le prese di posizione e i toni accesi degli ultimi giorni, l’intervento del patron Bonina, poi quello del capitano Calafiore e del Ds Chiavaro. La voglia di trasformare la delusione in spirito di rivalsa proprio nella gara contro gli amaranto, l’invito alla città a partecipare e sostenere la squadra, riempiendo lo stadio e tifando in maniera incessante.

Reggina, scelta la linea del silenzio

Diverso l’atteggiamento scelto dalla Reggina. Nel quartier generale amaranto si è preferito mantenere un profilo basso. In questi giorni non si registrano dichiarazioni particolari, se non qualche rara intervista. La linea è chiara: lavorare in silenzio e pensare solo alla partita. Con ogni probabilità si continuerà così fino alla vigilia, quando sarà mister Torrisi a parlare nella consueta conferenza stampa del sabato.

Allenamenti a porte chiuse al Sant’Agata

La società ha deciso anche di chiudere per tutta la settimana i cancelli del centro sportivo Sant’Agata. Allenamenti a porte chiuse per preparare la partita con la massima concentrazione e lontano da occhi indiscreti. Dalle foto pubblicate sui social del club arrivano segnali incoraggianti. In gruppo si rivedono anche alcuni giocatori che nelle scorse settimane erano stati fermati da problemi fisici, tra cui Di Grazia e Barillà.

Torrisi con 31 giocatori a disposizione

Se le sensazioni saranno confermate, per la trasferta di domenica l’allenatore amaranto potrà contare praticamente su tutto l’organico. Sono 31 i calciatori attualmente a disposizione di Torrisi. Un numero ampio, anche se poi le scelte ridurranno a venti coloro che potranno partecipare al match. Non sarà semplice per il tecnico, anche se in questi casi l’abbondanza è sempre un piacevole problema. Ma, ripetiamo, solo sabato capiremo ufficialmente se è veramente così.