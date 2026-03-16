Nuova Igea Virtus: le dichiarazioni del patron Bonina dopo il rinvio
L'incontro più atteso della giornata non si è giocato per impraticabilità del campo
16 Marzo 2026 - 11:00 | Redazione
Due sopralluoghi per poi decidere di rinviare la gara tra la Nuova Igea Virtus e la Reggina. Le sensazioni avute osservando quanto accaduto in campo, trovano conferma dalle dichiarazioni rilasciate dal patron Bonina a Gazzetta del Sud:
“Per quanto ci riguarda avremmo voluto giocare la partita, la Reggina invece propendeva per il rinvio. L’arbitro ci ha comunicato che dal suo punto di vista non c’erano le condizioni adatte per far disputare la sfida, per cui ci adeguiamo alla decisione presa dal direttore di gara”.