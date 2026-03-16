Reggina: il Dg Praticò sul recupero, il parapiglia in campo, le vittorie delle concorrenti

Tutto rimandato tra Nuova Igea Virtus e Reggina. Secondo quanto riferito dal DG Praticò il match si dovrebbe recuperare il 25 marzo, esattamente quattro giorni prima dell’altro delicatissimo confronto con l’Athletic Palermo. Su Gazzetta del Sud il DG amaranto parla anche di quanto accaduto domenica e dell’immediato futuro:

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“Purtroppo le condizioni meteo non ci hanno consentito di scendere in campo. Il terreno era un acquitrino, ci abbiamo provato ma l’arbitro, dopo aver compiuto le valutazioni, ha giustamente deciso di emettere il triplice fischio. Sarebbe stato bello potersi confrontare con l’Igea, gli spalti erano gremiti e un plauso va ai nostri tifosi che, nonostante le avversità atmosferiche, non hanno smesso di cantare.

La sosta forzata ci consentirà di recuperare Barillà e Sartore. In questo rush finale ci sarà bisogno dell’intera rosa per provare ad avvicinarsi alla vetta. Prepareremo la sfida casalinga con l’Acireale e poi ci focalizzermo sulla trasferta di Palermo. L’obiettivo è ottenere sei punti, non molleremo di un centimetro.

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La data del recupero? E’ probabile che si possa giocare tra una decina di giorni. Ci prepareremo al meglio perchè conosciamo la pericolosità della compagine giallorossa. Il parapiglia dopo la decisione del direttore di gara? Niente di che, semplici situazioni di campo. Tra la Reggina e l’Igea i rapporti sono ottimi, guardiamo avanti con fiducia perchè la stagione non è finita. Concentriamoci su noi stessi, a maggio tireremo le somme. La Reggina ha le potenzialità per battere chiunque, ma viviamo alla giornata e senza fare tabelle”.