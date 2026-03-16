Reggina: il Dg Praticò indica la probabile data per il recupero con l’Igea Virtus

Era la partita più attesa della giornata ma Nuova Igea Virtus e Reggina non si è giocata per impraticabilità di campo. I padroni di casa avrebbero voluto disputare il match, ma obiettivamente era davvero impossibile farlo e dello stesso avviso è stato il direttore di gara. Nella giornata di ieri abbiamo provato a individuare due possibili date per il recupero dell’incontro, intervistato da Gazzetta del Sud il Dg Praticò ipotizza quella del 25 marzo (era tra le due). La peggiore per incastro di calendario, visto che arriverebbe quattro giorni prima dell’altro confronto diretto sul campo dell’Athletic Palermo.

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