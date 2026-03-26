Nuova Igea Virtus: le dichiarazioni del patron Bonina: ‘E’ bene che si sappia che…’

L’amarezza per il risultato ma anche il desiderio di voler continuare a sperare. Le parole del patron Bonina dopo la sconfitta con la Reggina: “Non nascondiamo l’amarezza e il dispiacere per come è terminata la gara, ma ci crediamo ancora. Se tutte le altre squadre ci credono, perché noi dobbiamo pensare il contrario?

Oggi Barcellona Pozzo di Gotto ha risposto alla grande ed abbiamo dato a tutti l’ennesima dimostrazione di valore, educazione, correttezza e grande passione, anche al cospetto di una squadra (Reggina) che ha vinto meritatamente sul nostro campo. Ricordiamo che questa sconfitta è solo la terza del nostro campionato, la prima dell’anno 2026. Trasformiamola in una nuova spinta a fare bene per il rush finale.

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È bene che si sappia che la Nuova Igea Virtus ci proverà fino all’ultima gara di questo avvincente torneo, anche perché siamo convinti di ricevere quanto ci spetta dal ricorso alla penalizzazione. Abbiamo dimostrato di avere tutte le carte in regola per scrivere altre pagine intrinseche di successo. La nostra stagione è costellata di grandi risultati. Sempre a testa alta e con una classifica che ci ha visti quasi sempre in testa, grazie a una tifoseria, a dei calciatori, a uno staff tecnico e ad una società che continua a remare compatta con orgoglio ed identità. Restano sei gare: nulla è perduto. Siamo vivi e continueremo a correre verso l’obiettivo”.