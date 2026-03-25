Nuova Igea Virtus-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto
C'è la possibilità di seguire l'incontro anche per coloro che non saranno presenti allo stadio
25 Marzo 2026 - 09:55 | Redazione
Sarà diverso l’ambiente, sarà diversa la cornice di pubblico. Avendo collocato il recupero nella giornata di mercoledi, quindi giornata lavorativa, è facile immaginare che quel contesto visto dieci giorni fa non si ripeterà. Nuova Igea Virtus e Reggina si giocano l’ultima possibilità di avvicinamento alla vetta, chi perde è definitivamente fuori, il pareggio non serve a nessuna delle due.
Come e dove vedere la partita
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