Nuova Igea Virtus-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto

Sarà diverso l’ambiente, sarà diversa la cornice di pubblico. Avendo collocato il recupero nella giornata di mercoledi, quindi giornata lavorativa, è facile immaginare che quel contesto visto dieci giorni fa non si ripeterà. Nuova Igea Virtus e Reggina si giocano l’ultima possibilità di avvicinamento alla vetta, chi perde è definitivamente fuori, il pareggio non serve a nessuna delle due.

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