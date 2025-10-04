Reggio, l’inglese a portata di tutti: Helen Doron apre una nuova sede in centro città

Immagina un bambino che entra in una stanza colorata, dove ogni angolo è pensato per stimolare la curiosità e l’apprendimento. Non si trova davanti a una lavagna o alle pagine di un libro, ma a un mondo che parla una lingua che non è la sua, eppure lo accoglie con la stessa naturalezza con cui imparerebbe a parlare la sua lingua madre. È l’approccio che ogni giorno prende vita nei corsi Helen Doron English School, un metodo che ha fatto dell’inglese un gioco, una scoperta, una seconda natura.

Nel 2015, Reggio Calabria ha visto nascere la prima sede a Pellaro, e oggi, nel 2025, la città accoglie con entusiasmo una nuova possibilità: una seconda casa nel cuore della città, in via Cardinale Portanova 105. Un punto di riferimento che nasce dal desiderio di portare l’inglese più vicino alle famiglie reggine, offrendo a ogni bambino la chance di crescere in un ambiente stimolante e ricco di emozioni.

“L’apprendimento deve essere un’esperienza che tocca il cuore e la mente. In questo nuovo spazio, abbiamo pensato a ogni dettaglio per far sì che ogni bambino possa vivere la lingua come una vera e propria avventura, senza ansie o preoccupazioni. Qui, l’inglese non è solo una materia, ma un’opportunità di esplorazione e crescita. Siamo felici di offrire questa nuova possibilità alle famiglie reggine, nel cuore della città”, ha raccontato Cinzia Mete, dirigente della scuola, Master Franchisor per Calabria e Basilicata.

Leggi anche

Ogni giorno, all’interno di queste aule, si intrecciano storie, risate, piccoli successi. Non è solo l’apprendimento di un idioma, ma la creazione di una connessione profonda con il mondo. I bambini, attraverso il gioco, la musica e il movimento, sviluppano competenze linguistiche che vanno ben oltre la semplice traduzione delle parole: imparano a sentire la lingua, a comprenderla, a viverla.

L’inglese diventa un’emozione da condividere, un modo per esplorare e comprendere realtà nuove.

Nessun bambino è mai troppo piccolo per iniziare. E nemmeno troppo grande per evolvere. Da 3 mesi a 19 anni, i ragazzi crescono con Helen Doron, imparando a esprimersi spontaneamente, senza paura di sbagliare, incoraggiati costantemente da un sistema di rinforzo positivo che rende l’ambiente un luogo sicuro dove esplorare e crescere.

La scuola si avvale di insegnanti altamente qualificati, esperti nell’utilizzare il metodo Helen Doron, pronti a supportare ogni bambino nel suo percorso con passione e dedizione. Per chi desidera una preparazione ancora più approfondita, i corsi della Helen Doron English School sono pensati anche per preparare gli studenti agli esami Cambridge, con risultati brillanti che dimostrano l’efficacia del metodo.

E non finisce qui: l’impegno di Helen Doron non si ferma alla città. Per rispondere anche alle esigenze dell’area ionica, è in programma l’apertura di una nuova sede a Melito Porto Salvo, che offrirà a tante altre famiglie l’opportunità di accedere a questo metodo unico.

“Venite a scoprire la nostra nuova struttura, per vivere in prima persona la magia di un metodo che ha cambiato il modo di imparare l’inglese in oltre 40 paesi. I corsi iniziano ad ottobre, ma vi aspettiamo per una lezione di prova gratuita, in cui l’inglese diventa il gioco più bello del mondo”.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook, Instagram e Linkedin.