“Confindustria Reggio Calabria, in ogni sua componente, esprime un convinto plauso alla società System House per la nuova fase di rilancio delle proprie attività e degli investimenti che fanno di questa realtà aziendale un modello virtuoso nel panorama imprenditoriale del Mezzogiorno”.

E’ quanto afferma il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Nucera, che aggiunge: “System House, azienda associata a Confindustria Reggio Calabria, sta dimostrando con i fatti che investire nel Sud è possibile. La vicenda dei 220 lavoratori campani ai quali è stato garantito un futuro lavorativo, dimostra che se ciascun attore svolge il proprio ruolo con consapevolezza e competenza, istituzioni, parti sociali e imprese, si possono mettere in piedi sinergie efficaci per far ripartire il sistema produttivo. Mi congratulo, in modo particolare, con l’imprenditore reggino Agostino Silipo, che abbiamo invitato a prendere parte al prossimo direttivo della nostra associazione, per la tenacia e la determinazione dimostrate in questa delicatissima e complessa vicenda da cui la sua azienda ora esce decisamente rafforzata attraverso il consolidamento di una filiera produttiva lungo l’asse Reggio Calabria-Napoli. Sono questi – prosegue Nucera – i modelli imprenditoriali a cui occorre guardare. Modelli che alla sfiducia e all’autocommiserazione preferiscono risposte concrete basate su idee vincenti, progettualità e una forte capacità innovativa. La vicenda System House dimostra che una possibile vertenza, che poteva deflagrare in una vera bomba sociale, può essere trasformata in un nuovo progetto imprenditoriale e in nuove opportunità di crescita economica e occupazionale. Rinnoviamo pertanto – conclude il presidente di Confindustria Reggio Calabria – le nostre congratulazioni ad Agostino Silipo e a tutto il suo gruppo, per aver confermato ancora una volta con la forza dei fatti che esiste un Sud capace di fare impresa, di creare lavoro e rendersi artefice di percorsi di sviluppo economico e sociale”.

Fonte: Ufficio Stampa Confindustria Reggio Calabria