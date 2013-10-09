Nuova Sfida per Cianti: attraversare lo Stretto in Shuttle Bike!

Attraversare lo Stretto pedalando in Shuttle Bike. Questa la nuova sfida di Giuseppe Cianti che il prossimo 12 ottobre tenterà di battere il record della curiosa disciplina. Il già campione d’Italia partirà dalla spiaggia delle Sirene di Marina Grande di Scilla per giungere a Punta Faro in Sicilia e poi ritornare nuovamente in Calabria. Lo strano mezzo è formato da una bici sormontata da due galleggianti gonfiabili, un propulsore ad elica comandato dai pedali con le ruote ed un timone. Si tratta di un mezzo rigorosamente made in Italy, brevettato dall’ing. Roberto Siviero.

Da 16 anni nessuno ha più tentato di superare il record, detenuto dal nuotatore pentatleta Francesco Di Fede, che nel ’97 ha stabilito il tempo di 53’ 31’’ su Mtl 5465 di attraversata di sola andata mentre adesso si tenterà anche il ritorno. L’atleta Cianti sarà ospitato dalla Scilla Nuoto, che dopo la tradizionale traversata a nuoto ‘Favazzina-Scilla’, si è fatta promotrice dell’evento denominato ‘Traversata Scilla Cariddi in Shuttle Bike’.L’evento ha anche un fine sociale in quanto la quota offerta dalle sponsorizzazioni sarà devoluta alla comunità alloggio per anzioani San G.Catanoso di Scilla, gestita dalle suore ‘Veroniche del Volto Santo’.L’iniziativa, patrocinata dal consiglio Regionale della Calabria, Provincia di Reggio Calabria, Comune di Scilla, Comune di Campione d’Italia e dal Casinò di Campione d’Italia, oltre che iscritto al Guinness World Record, vedrà anche la collaborazione ed il sostegno della lega navale delegazione di Scilla, dell’associazione marinai d’Italia sezione di Scilla, della protezione civile, dell’associazione culturale ‘Chianalea’, del gruppo canoisti piecc, del Masci gruppo scout adulti Scilla e del gruppo barcaioli delle gare di nuoto.