Nuove norme per i dispositivi elettronici durante i voli

di Walter Marino – Era nell’aria ( e non è un gioco di parole) gia da tempo ma ora è ufficiale! Presto si potranno utilizzare smartphone, tablet, lettori di e-book, PC e player Mp3 in tutte le fasi del volo aereo. Rullaggio, decollo e atterraggio compresi, a patto di avere tutte le sezioni radio spente (dunque, con il dispositivo impostato su “modalità volo”). La notizia arriva dalla Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) che entro la fine di novembre pubblicherà nuove linee guida in merito. Le nuove linee guida saranno valide sugli aeromobili delle compagnie europee. L’obiettivo, si legge nella nota diffusa da EASA, “è nel lungo periodo quello di consentire l’utilizzo dei telefonini a bordo degli aerei anche per telefonare. EASA riconosce la vasta proliferazione dei dispositivi elettronici di tipo personale e desidera che chi viaggia possa utilizzarli ovunque”.Superando dunque i timori degli addetti ai lavori che da sempre sostengono che un eccessivo numero di dispotivi radiotrasmittenti, possa interferire con l’avionica degli apparecchi creando non pochi problemi alla sicurezza in volo. Dunque niente piu hostess pronte a riprendere i ritardatari con l’ultimo messaggio prima dello “switch off”Certo l’iter da rispettare prima che queste norme vedano la luce è lungo e i tempi si preannunciano abbastanza dilatati ma certo è che nuove possibilità di migliorare il confort durante il volo sono alle porte. Il miglior modo per viaggiare sarà ancora più invitatante permettendo di sfruttare al massimo tutto il tempo in aria per lavorare al pc o semplicemente utilizzare i propri devices per rilassarsi e magari vincere qualche timore di troppo per il volo.