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Reggio: i nuovi orari di apertura del Centro comunale di raccolta

Nuovi orari di apertura per il centro di Condera. L'avviso di Teknoservice

07 Ottobre 2023 - 08:10 | comunicato

Reggio: i nuovi orari di apertura del Centro comunale di raccolta

TeknoService, in accordo con l’Amministrazione Comunale, comunica alla cittadinanza che, dal 9 ottobre 2023, il Centro comunale di raccolta, sito in Via Reggio Campi II tronco, Condera, osserverà il seguente orario di apertura:

  • DAL LUNEDÌ AL SABATO (APERTO ANCHE MARTEDÌ POMERIGGIO) DALLE 07.00 ALLE 13.00 E DALLE 14.00 ALLE 19.00
  • DOMENICA CHIUSO
Avviso con i nuovi orari del Centro comunale di raccolta di Condera, Reggio Calabria, Teknoservice

Per informazioni, prenotazioni e ritiro ingombranti:

Numero da cellulare: +39 342.5188852

Contatti utili:

SETTORE AMBIENTE COMUNE

Pagina Facebook: Città di Reggio Calabria

ambiente@comune.reggio-calabria.it

0965 3622177 – 0965 3622568

Via Sant’Anna II tronco, palazzo Ce.Dir., Torre I, piano 4

 

Teknoservice

Pagina Facebook: DiffeReggioCalabria

Via D’Ascoli snc 89135 Reggio Calabria

www.teknoserviceitalia.com

igiene.reggio@teknoserviceitalia.com

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