Reggio: i nuovi orari di apertura del Centro comunale di raccolta
Nuovi orari di apertura per il centro di Condera. L'avviso di Teknoservice
07 Ottobre 2023 - 08:10 | comunicato
TeknoService, in accordo con l’Amministrazione Comunale, comunica alla cittadinanza che, dal 9 ottobre 2023, il Centro comunale di raccolta, sito in Via Reggio Campi II tronco, Condera, osserverà il seguente orario di apertura:
- DAL LUNEDÌ AL SABATO (APERTO ANCHE MARTEDÌ POMERIGGIO) DALLE 07.00 ALLE 13.00 E DALLE 14.00 ALLE 19.00
- DOMENICA CHIUSO
Per informazioni, prenotazioni e ritiro ingombranti:
Numero da cellulare: +39 342.5188852
Contatti utili:
SETTORE AMBIENTE COMUNE
Pagina Facebook: Città di Reggio Calabria
ambiente@comune.reggio-calabria.it
0965 3622177 – 0965 3622568
Via Sant’Anna II tronco, palazzo Ce.Dir., Torre I, piano 4
Teknoservice
Pagina Facebook: DiffeReggioCalabria
Via D’Ascoli snc 89135 Reggio Calabria
igiene.reggio@teknoserviceitalia.com
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