Nuovo album per Raf: ‘Sono io’

di Antonio Cormaci – Il frizzante cantautore pugliese ha annunciato, sulla sua pagina facebook personale, l’uscita del suo ultimo album, “Sono io”. La data prevista è il 30 giugno di quest’anno.

L’album conterrà il brano con cui Raf ha gareggiato a Sanremo, “Come in una favola”, la cover di “Rose rosse”, il nuovo attesissimo singolo “Rimani tu”, da pochi giorni lanciato sul canale Evo di Rafi, ed altri 8 inediti, per un totale di 11 canzoni.

Il nuovo lavoro arriva a ben 4 anni di distanza da “Numeri” e a tre da “Le ragioni del cuore”, un album dal sapore un po’ amarcord, un quasi greatest hits, nel quale il cantautore ha ricantato alcune sue pietre miliari del suo grande repertorio.

Diviso tra innovazione e nostalgia, questo album potrebbe riservare non poche sorprese, in un contesto di continuità con la tradizione canora che contraddistingue la produzione di Raf. Del resto, “Sono io” è un titolo che si presta a diverse interpretazioni: voglia di ricordarsi e ricordare? Voglia di passato? Chi lo sa. Noi siamo con le orecchie aperte.