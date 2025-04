Reggio, fumata bianca per il nuovo Direttore Generale del Comune

Umberto Giordano, secondo quanto raccolto da CityNow, sarà il nuovo direttore generale del Comune di Reggio Calabria. Il nome, già emerso in esclusiva su queste pagine lo scorso dicembre, trova adesso conferma grazie al nullaosta della Regione Calabria.

Giordano ricopre infatti l’incarico di Dirigente della Ragioneria Generale presso la Regione, posizione che richiedeva un passaggio formale per consentirne il nuovo incarico presso l’Ente comunale.

Giordano dovrebbe essere operativo già dal prossimo mese, assumendo un ruolo strategico nella macchina amministrativa comunale.

Un ritorno a Palazzo San Giorgio

Quella di Umberto Giordano non è una presenza nuova tra i corridoi del Comune di Reggio Calabria. Figura tecnica di comprovata esperienza, Giordano è stimato e ritenuto vicino al sindaco Falcomatà, con cui ha già collaborato durante il primo mandato.

In passato, ha ricoperto un incarico dirigenziale all’interno dell’amministrazione, dimostrando di conoscere a fondo le dinamiche e le esigenze dell’Ente.

La sua nomina rappresenta un tassello importante nella fase di riorganizzazione dell’apparato amministrativo comunale, in un momento particolarmente intenso, alla luce anche delle modifiche all’interno della Giunta. Giordano dovrebbe ricoprire il ruolo di direttore generale fino alla fine della legislatura, per poi far rientro alla Regione.