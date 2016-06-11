Nuovo tecnico della Tonno Callipo Vibo Valentia
La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ufficializza l'arrivo in panchina del tecnico argentino Waldo Kantor, dopo il biennio a Ravenna
11 Giugno 2016 - 09:46 | di Vincenzo Comi
La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ufficializza l’arrivo in panchina dell’esperto tecnico argentino Waldo Kantor. Dopo il biennio trascorso a Ravenna, il coach sudamericano torna respirare il profumo del Sud-Italia dopo la bella esperienza vissuta a Catania da giocatore nel ruolo di palleggiatore.
Attualmente nella sua Buenos Aires, il neo tecnico argentino ha le idee chiare: “Ci sara’ da lavorare tanto e con tanto spirito di sacrificio.
Mai anteporre la certezza di vincere a quella di lavorare per farlo, e mai dare per scontato un risultato prima di giocare la partita”.