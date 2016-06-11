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Nuovo tecnico della Tonno Callipo Vibo Valentia

La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ufficializza l'arrivo in panchina del tecnico argentino Waldo Kantor, dopo il biennio a Ravenna

11 Giugno 2016 - 09:46 | di Vincenzo Comi

Il tecnico argentino Waldo Kantor, nuovo allenatore della Tonno Callipo Vibo Valentia

La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ufficializza l’arrivo in panchina dell’esperto tecnico argentino Waldo Kantor. Dopo il biennio trascorso a Ravenna, il coach sudamericano torna respirare il profumo del Sud-Italia dopo la bella esperienza vissuta a Catania da giocatore nel ruolo di palleggiatore.

Attualmente nella sua Buenos Aires, il neo tecnico argentino ha le idee chiare: “Ci sara’ da lavorare tanto e con tanto spirito di sacrificio.

Mai anteporre la certezza di vincere a quella di lavorare per farlo, e mai dare per scontato un risultato prima di giocare la partita”.

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