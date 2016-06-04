Occhio al ‘re’ Sole! (ricordatevi di Icaro!)

Guardate in alto. Le stelle sono romantiche, e la luna poi, neanche a parlarne!

La luna è il migliore alleato per una serata in cui si vuole conquistare il cuore della donna cui vogliamo dichiararci.

Chi potrebbe suscitare maggiore ammirazione in una galleria d’arte della terra con la sua tavolozza multiforme e cangiante, ricca di ogni tipo di colori e di rilievi? Ma il sole?

Il sole, re del cielo

Nessuno può negargli il titolo di re del cielo! Ha veramente qualità tali da renderlo il Re tra tutta la popolazione celeste!

D’altro canto il segno zodiacale del Leone, il re per definizione, non è forse il segno solare per eccellenza? Il sole è il responsabile ed il tenutario della vita sul pianeta terra! È lui che ci regala l’estate ed il suo dolcissimo preludio: la Primavera.

Il sole ci prepara alle meritate e tanto agognate vacanze. Il sole ci veste per la festa e ci dona l’abbronzatura che potremo esibire a perfetto coronamento di qualunque abito, dal più sfarzoso al più sobrio.

La vera eleganza, il tocco in più sarà sempre merito suo, sarà sempre lui, il sole, a donarci quell’accessorio unico ed imitabile: la nostra abbronzatura.

Quanta mitologia e quanti racconti fantastici hanno per protagonista questo pianeta sempre “acceso”.

Il mito di Icaro e il rispetto per il sole

Proprio un racconto mitologico, quello che ha per protagonista Icaro dovrebbe portarci a riservare al sole un certo rispetto, cautela e soggezione.

Icaro fu colui che per essersi voluto avvicinare troppo al sole, si vide precipitare, e le sue meravigliose ali che lo facevano sentire onnipotente e capace di qualunque impresa, furono proprio quelle che liquefacendosi sotto il calore dei raggi solari, lo riportarono bruscamente a terra e lo ricondussero alla amara realtà.

Come idratarsi nelle giornate di caldo

In questa stagione che ci aspetta ricordiamoci dunque di usare con saggezza i doni che il sole ci riserva. Il calore del sole induce il nostro organismo a perdere molti liquidi. Dunque idratiamoci!

Serve poco per riuscirci: basta bere! Farlo spesso, con quantità non eccessive, e non con bevande fredde, che hanno il solo risultato di farci perdere ancora più liquidi con la sudorazione, per non parlare dei rischi di una congestione gastrica se quelle bevande le assumessimo quando siamo già fortemente accaldati. Se poi i liquidi persi sono stati così ingenti da darci un senso di spossatezza, sarà bene unire ai liquidi un apporto elettrolitico aggiuntivo, e per questo scopo uno spuntino con frutta fresca, e la banana è l’alimento più utile a riguardo, oppure una ricca insalata, ci offriranno subito la ricarica di elettroliti di cui abbiamo bisogno. E se si vuole una soluzione più rapida esistono integratori specifici e bilanciati allo scopo. Questa tanto agognata abbronzatura dovrebbe anche ricordarci che la pelle, oltre a voler conquistare prima possibile quel colorito tanto piacevole, desidera anche non bruciarsi e disidratarsi sotto il sole. Le protezioni solari sono certamente, prima che una esigenza estetica, una giusta prevenzione per la salute della nostra pelle.

Occhiali da sole e cautele della tradizione

Gli occhiali da sole sono anch’essi, prima ancora che un vezzo estetico, per quanto utile, un importante aiuto per la salute dei nostri occhi, tanto quanto possono esserlo i colliri naturali che, oltre a darci un senso di benessere, aiutano le mucose dell’occhio a non irritarsi ed ad essere sempre fresche. La nostra terra ha una storia di agricoltura e pastorizia, oltre che di pesca. Chiedete alla fonte di ogni saggezza: gli anziani. Chiedete a chi ha memoria degli anni in cui quelle attività erano molto più diffuse di oggi quali erano le attenzioni e le cautele di chi trascorreva molte ore sotto il sole. Prendete sul serio quelle precauzioni. Attuatele.

Godetevi dunque le vostre giornate sotto il sole ma … ricordatevi di Icaro!

ARTICOLO TRATTO DALLA RIVISTA TRIMESTRALE DI SALUTE E BENESSERE ‘VIVI BENE’ DELLA FARMACIA ‘FATA MORGANA’ DI REGGIO CALABRIA

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