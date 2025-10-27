Occhiuto e la sfida della sanità: ‘Sarò di nuovo commissario, poi l’uscita e la riorganizzazione’

Roberto Occhiuto, proclamato oggi presidente della Regione Calabria, sarà presto nominato nuovamente commissario ad acta per il piano di rientro della sanità.

L’annuncio a margine della proclamazione a Catanzaro

Lo ha annunciato lo stesso Occhiuto a margine della cerimonia in Corte d’Appello a Catanzaro.

«Il Consiglio dei ministri – ha detto – ha inteso assegnarmi ancora temporaneamente i poteri da commissario per la sanità fino all’uscita dal commissariamento che mi auguro avvenga nelle prossime settimane. Quindi, sarò nella pienezza delle funzioni anche per ciò che riguarda il governo della sanità».

Il percorso verso l’uscita dal commissariamento

Sulla questione dell’uscita dal commissariamento, il rieletto presidente della Regione ha chiarito che:

«Il piano di rientro deve essere inviato a due organismi: alla Conferenza Stato-Regioni e a un organismo specifico che lo deve esaminare. Questo organismo non era nemmeno costituito. La scorsa settimana, in Conferenza delle Regioni, ne abbiamo deliberato la costituzione, quindi bisognerà aspettare i fatidici trenta giorni».

La riorganizzazione della governance sanitaria