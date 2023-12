Occhiuto guarda al futuro: "No alle Europee e non mi ricandiderò da Governatore"

"Voglio continuare a fare il presidente della Regione Calabria per altri tre anni, non credo di avere la forza per proseguire anche dopo"

“Voglio continuare a fare il presidente della Regione Calabria per altri tre anni, non credo di avere la forza per proseguire anche dopo, però voglio fare bene il presidente della Regione, quindi non sono interessato a candidature alle Europee, non sono interessato ad altro”. Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto parlando a margine dell`incontro con la stampa per il tradizionale scambio di auguri natalizio alla Cittadella regionale a Catanzaro.

Occhiuto: “Non sono interessato ad altro” “Se fossi stato interessato ad altro – aggiunge – non avrei fatto il presente della Regione. Nel recente passato sono stato capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e nella storia del mio partito tutti i capigruppo della Camera sono sempre stati ministri. Se avessi deciso di ritenere più stimolante fare il ministro, non avrei fatto il presidente di Regione”. “Con Antonio Tajani abbiamo un rapporto di grande amicizia, ma non c`è un rapporto tale per cui lui chiede a me delle cose che io devo necessariamente fare. Il presidente Tajani, come me – conclude Occhiuto – condivide il fatto che anche per Forza Italia vale di più avere un buon presidente in una Regione importante, come la Calabria, che un parlamentare europeo”.

fonte: agenziadire