Occhiuto ringrazia Mattarella per il messaggio di fine anno: ‘Guida saggia e illuminata’

“Toccante il ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli eterni della lotta alla mafia e della fedeltà alle istituzioni" le parole del Governatore

“Un sincero grazie al presidente Sergio Mattarella per il suo straordinario messaggio di fine anno e per il ruolo di guida saggia e illuminata che continua a svolgere per la nostra Repubblica.

Le sue parole sulla pace, in un tempo ancora segnato da guerre e sofferenze, rappresentano un richiamo forte e necessario alla responsabilità della politica e delle nazioni. Con grande fermezza, il presidente ha ricordato che lo Stato democratico esiste per difendere l’individuo, la libertà e la dignità di ogni persona, e che la Costituzione resta il fondamento del nostro vivere civile“.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

Sergio Mattarella ci ha infine ricordato che ‘l’Italia della Repubblica è una storia di successo nel mondo. Possiamo e dobbiamo esserne orgogliosi’: parole che rafforzano fiducia e unità nazionale.

Grazie, presidente, per avere indicato ancora una volta la strada della coesione e della speranza.”