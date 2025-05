Strage di Capaci, Occhiuto: ‘Rinnovare ogni giorno l’impegno per una società libera dal ricatto mafioso’

«Sono trascorsi 33 anni dalla strage di Capaci, nella quale persero la vita, in un vile attentato mafioso, il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Non abbiamo solo il dovere di ricordare. Abbiamo, soprattutto, la responsabilità di rinnovare ogni giorno l’impegno per la legalità, per costruire una società giusta, libera dalla paura e dal ricatto mafioso».