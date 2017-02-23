Odontoiatri reggini a confronto sulla legge 10
Sabato 25 febbraio all'Auditorium dell'Ordine dei Medici gli odontoiatri reggini si confrontano sui requisiti minimi degli studi previsti dalla legge regionale 10
23 Febbraio 2017 - 17:25 | di Redazione
Si svolgerà, sabato 25 febbraio, a partire dalle ore 8,30, presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici, un’assemblea degli iscritti all’albo Odontoiatri. Si tornerà a parlare della legge regionale n. 10 del 21 aprile 2016 riguardante le “Norme per la tutela della salute dei pazienti nell’esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche (requisiti minimi per l’esercizio della professione)”.
Al centro del dibattito, dunque, l’intervento normativo che definisce il procedimento e le modalità per l’avvio dell’attività degli studi odontoiatrici, nonché i requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi per l’esercizio dell’attività libero-professionale, al fine di garantire uniformità di standard minimi di prestazioni specialistiche, oltre al contrasto all’esercizio abusivo della professione odontoiatrica.
In particolare, al centro dell’attenzione dei dentisti reggini e dei relatori di giornata, ci sarà la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività. Proprio la legge 10 del 2016 dedica ampio spazio, al suo interno, alla regolamentazione della Scia.
All’assemblea interverrà la Commissione Odontoiatri presso l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, guidata dal Presidente Filippo Frattima, ed altri relatori che si soffermeranno sul riferimento normativo posto all’ordine del giorno.
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