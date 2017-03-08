Officina dell’Arte: al Cilea la commedia ‘Meglio zitelle!’

Tre donne, tre figure caratterialmente diverse che metteranno a nudo, diventando l’una lo specchio dell’altra, le loro frustrazioni. Al teatro “Francesco Cilea” il prossimo 25 Marzo all’interno del cartellone artistico dell’Officina dell’Arte arriva “Meglio zitelle!” la commedia di Claudio Proietti per la regia di Mauro Maggioni. Una pièce leggera che prende le mosse da una tragica premessa: un tentativo di suicidio della spregiudicata Anna (interpretata dalla brillante Valeria Sgaramella), che si trova nella stanza di un hotel squallido di periferia. Ben presto la raggiunge, dopo l’invio di un messaggio dal suo telefono cellulare, l’altra giovane amica Maria (la bellissima Valentina Gemelli), che casualmente si trova nello stesso hotel per ben altri motivi. Sulla scena, appare anche la terza ed ultima amica, Lucia, (interpretata dalla straordinaria Martina Carletti), prossima sposa.

Tre bisbetiche zitelle sui generis, attraenti e per nulla “poco domate” ma tanto amiche in scena e nella vita.

“Effettivamente siamo molto unite e questo è un bene per lo spettacolo – aggiunge l’attrice Gemelli – Siamo fortunate perché non è facile andare d’accordo. Il mio personaggio, Maria, è una donna emancipata, moderna e zitella come le altre due: la svampita Lucia e l’aspirante suicida Anna. Io e Maria siamo diverse: lei è esaurita, io ancora no”.