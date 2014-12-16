Oggi la cerimonia di accensione dell’albero di Natale 2014 “Accendiamo il Natale partendo da qui”
Appuntamento alla scalinata del Teatro Cilea con il sindaco e alcuni protagonisti della vita cittadina per l'accensione dell'albero
16 Dicembre 2014 - 09:36 | di Redazione
Questo pomeriggio alle ore 20, si terrà la cerimonia di accensione dell’albero di Natale 2014 “Accendiamo il Natale partendo da qui”, scalinata teatro Cilea. Interverranno: il sindaco Giuseppe Falcomatà, il presidente di Confindustria Andrea Cuzzocrea, l’operaio dell’Ansaldo Breda Omeca Pietro Surace, la titolare della libreria Nuova Ave Silvana Russo, il titolare del B&B “Al Giardinetto” Michele Loria. La serata sarà introdotta dall’editore Franco Arcidiaco.
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