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Oggi la cerimonia di accensione dell’albero di Natale 2014 “Accendiamo il Natale partendo da qui”

Appuntamento alla scalinata del Teatro Cilea con il sindaco e alcuni protagonisti della vita cittadina per l'accensione dell'albero

16 Dicembre 2014 - 09:36 | di Redazione

Cerimonia di accensione dell'albero di Natale 2014 alla scalinata del Teatro Cilea

Questo pomeriggio alle ore 20, si terrà la cerimonia di accensione dell’albero di Natale 2014 “Accendiamo il Natale partendo da qui”, scalinata teatro Cilea.  Interverranno: il sindaco Giuseppe Falcomatà, il presidente di Confindustria Andrea Cuzzocrea, l’operaio dell’Ansaldo Breda Omeca Pietro Surace, la titolare della libreria Nuova Ave Silvana Russo, il titolare del B&B “Al Giardinetto” Michele Loria. La serata sarà introdotta dall’editore Franco Arcidiaco. 

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