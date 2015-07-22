Oggi la presentazione del Festival della Musica Elettronica DVNO
Il 31 luglio al Parco Ecolandia di Arghillà il primo festival di musica elettronica e arti visive di Reggio Calabria, presentato a Palazzo San Giorgio
22 Luglio 2015 - 08:54 | di Vincenzo Comi
Oggi, mercoledì 22 luglio alle ore 11.30, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio si terrà la conferenza stampa di presentazione del Festival della Musica Elettronica programmato dall’Assessorato alla Cultura e rientrante nell’Estate Reggina 2015.
Il festival avrà luogo il 31 luglio presso il Parco di Ecolandia ad Arghillà. Per la prima volta Reggio Calabria ospiterà il DVNO Electronic Southern Festival, il primo evento culturale dedicato alla musica elettronica e alle arti visive.
Alla conferenza prenderanno parte: il Presidente del Consiglio comunale Demetrio DELFINO, l’Assessore alla Cultura Patrizia NARDI e l’organizzatore del Festival Marco PARISI.
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