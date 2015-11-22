Oggi la presentazione del libro ‘Il piombo e l’argento’

Domenica 22 novembre 2015 alle ore 18.30 presso la sede di Via A. Vespucci n. 10/g, il Circolo Culturale Guglielmo Calarco – Coop. V. Veneto incontrerà il Prof. Carlo Spartaco Capogreco autore del libro “Il piombo e l’argento” magistrale ricostruzione della vicenda di Dante Castellucci, partigiano calabrese noto con il nome di Facio, Comandante del battaglione “Guido Picelli”, ucciso a seguito di una condanna a morte decisa ed eseguita, dopo un processo sommario, del Comando unico della Prima Divisione Liguria ad Adelano di Zeri (MS). .

L’autore: Carlo Spartaco Capogreco

Carlo Spartaco Capogreco, professore associato di Storia contemporanea presso l’Università della Calabria, è autore di numerose pubblicazioni ed articoli di grande interesse storico ha dedicato studi accurati alla scoperta del sistema concentrazionario italiano ignorato dalla storiografia ufficiale e i cui studi si sono rivolti quelle circostanze storiche o a personaggi che necessitavano di emergere dall’oscurità per essere resi noti .

“Il piombo e l’argento” , cha ha ricevuto il Premio “Della Resistenza” Città di Omegna nel 2007, è un libro duro ma utile, come ha sottolineato Corrado Augias nella sua presentazione, che serve a conoscere di quali errori e tragici equivoci sia fatta la guerra.

La ricostruzione della vicenda del partigiano Facio

Attraverso una rigorosa ricerca, effettuata a mezzo di documenti e testimonianze, Capogreco ha ricostruito la vicenda del partigiano Facio restituendo verità e dignità ad un giovane che ha combattuto per gli ideali di libertà e giustizia sociale e sulla cui fine per molti anni si è ritenuto attendibile un falso storico.

Nel 1963, infatti, venne conferita alla memoria di Facio una medaglia al valore per essere caduto vittima del fuoco nemico.

Presentano l’incontro Simone De Maio e Renato Primerano Rianò.