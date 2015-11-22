City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Oggi la presentazione del libro ‘Il piombo e l’argento’

Il Circolo Calarco incontra Carlo Spartaco Capogreco, autore della ricostruzione della vicenda del partigiano calabrese Dante Castellucci, detto Facio

22 Novembre 2015 - 13:09 | di Federica Geria

Il piombo e l’argento, libro di Carlo Spartaco Capogreco su Dante Castellucci detto Facio

Domenica 22 novembre 2015 alle ore 18.30 presso la sede di Via A. Vespucci n. 10/g, il Circolo Culturale Guglielmo Calarco – Coop. V. Veneto incontrerà il Prof. Carlo Spartaco Capogreco autore del libro “Il piombo e l’argento” magistrale ricostruzione della vicenda di Dante Castellucci, partigiano calabrese noto con il nome di Facio, Comandante del battaglione “Guido Picelli”, ucciso a seguito di una condanna a morte decisa ed eseguita, dopo un processo sommario, del Comando unico della Prima Divisione Liguria ad Adelano di Zeri (MS). .

L’autore: Carlo Spartaco Capogreco

Carlo Spartaco Capogreco, professore associato di Storia contemporanea presso l’Università della Calabria, è autore di numerose pubblicazioni ed articoli di grande interesse storico ha dedicato studi accurati alla scoperta del sistema concentrazionario italiano ignorato dalla storiografia ufficiale e i cui studi si sono rivolti quelle circostanze storiche o a personaggi che necessitavano di emergere dall’oscurità per essere resi noti .

“Il piombo e l’argento” , cha ha ricevuto il Premio “Della Resistenza” Città di Omegna nel 2007, è un libro duro ma utile, come ha sottolineato Corrado Augias nella sua presentazione, che serve a conoscere di quali errori e tragici equivoci sia fatta la guerra.

La ricostruzione della vicenda del partigiano Facio

Attraverso una rigorosa ricerca, effettuata a mezzo di documenti e testimonianze, Capogreco ha ricostruito la vicenda del partigiano Facio restituendo verità e dignità ad un giovane che ha combattuto per gli ideali di libertà e giustizia sociale e sulla cui fine per molti anni si è ritenuto attendibile un falso storico.

Nel 1963, infatti, venne conferita alla memoria di Facio una medaglia al valore per essere caduto vittima del fuoco nemico.

Presentano l’incontro Simone De Maio e Renato Primerano Rianò.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Circolo G. Calarco Libri
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?