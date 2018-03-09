City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Olimpiadi di Astronomia, 15 studenti reggini in finale nazionale

Quindici studenti calabresi volano alla finale nazionale delle Olimpiadi di Astronomia 2018 a Bari: i nomi dei finalisti scuola per scuola e il ruolo del Planetario Pythagoras

09 Marzo 2018 - 18:05 | di Vincenzo Comi

Cielo stellato con la siluetta di una persona, immagine d'archivio per la serata Fidapa 'Donne sotto le stelle'

Sono 15 i giovani studenti calabresi che rappresenteranno la nostra regione alla finale nazionale delle Olimpiadi di Astronomia del 2018.

Sono stati 2487 i ragazzi della Calabria che hanno partecipato alla fase di preselezione, una cifra significativa, probabilmente, dovuta all’individuazione del Pythagoras quale decimo polo nazionale per lo svolgimento delle gare interregionali ma soprattutto per il supporto alle scuole, che il planetario offre, per la preparazione degli studenti.

È un riconoscimento al lavoro qualificato e riconosciuto a livello nazionale che la struttura calabrese porta avanti fin dal 2004, anno della sua costruzione.

L’azione di didattica e di divulgazione scientifica e culturale portata avanti dal Planetario rappresenta un punto di riferimento per la nostra regione e non solo.

La finale nazionale a Bari

I quindici finalisti nazionali hanno sbaragliato i 149 concorrenti della gara regionale e sono tra gli 80 che saranno ospitati dal 18 al 20 Aprile presso il Liceo Scientifico Statale “Arcangelo Scacchi” di Bari, sede della finale nazionale.

Complimenti ai ragazzi, ma anche ai docenti delle scuole di appartenenza che hanno sostenuto e incentivato gli studenti nelle fasi di preparazione. È anche vero che un ruolo determinante è svolto dai corsi intensivi effettuati al Planetario Pythagoras, a titolo gratuito, al dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria e presso il Liceo Scientifico “La Cava” di Bovalino.

I finalisti calabresi per categoria

Categoria Junior 1

Carbone Marco        I.C. “G. Carducci – V. da Feltre” – Reggio Calabria

Dimitrov Mihail        I.C. “Giovanni XXIII” – Villa S. Giovanni (RC)

Geria Davide             I.C. “Galluppi-Collodi-Bevacqua”-Reggio Calabria

Morgante Antonino  I.C. “Campo Calabro – San Roberto” – Campo Calabro (RC)

Sorrentino Luigi       I.C. “F.S. Alessio – N. Contestabile” – Taurianova (RC)

Categoria Junior 2

Altomonte Vittoria   Liceo Scientifico Statale “Euclide” – Bova Marina (RC)

Attinà Natalino         Liceo Scient. e delle S.A. Statale “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria

Cangeri Federico      Liceo Scientifico Statale “A. Volta” – Reggio Calabria

Cicco Cosimo            I.I.S. Statale “Nostro – Repaci” – Villa S. Giovanni (RC)

Maisano Domenico   Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” – Bagnara Calabra (RC)

Categoria Senior

Britti Ruggero               Liceo delle Scienze Umane Statale “T. Gullì” – Reggio Calabria

Labate Andrea             Liceo Scient. e delle S.A. Statale “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria

Latella Angelo               Liceo Scient. e delle S.A. Statale “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria

Sorrentino Vincenzo                Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “M. Guerrisi” – Cittanova (RC)

Verduci Alexia              I.I.S. Statale “Nostro – Repaci” – Villa S. Giovanni (RC)

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Planetario Pythagoras Studenti
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?