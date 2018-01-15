Sette studenti del Liceo Rechichi di Polistena sono stati selezionati per le gare interregionali delle Olimpiadi di Astronomia.

Gli studenti selezionati per la fase interregionale

Si tratta di Martina Cammareri, Danila Condò, Raffaella Condoluci, Sharon Napoli e Mariapia Zaita, per la categoria junior, e Denisa Ionela Guraliuc e Giada Lucà per la categoria senior.

Sono i giovani che hanno superato il primo step della competizione nazionale dello scorso mese di dicembre e che tenteranno la scalata della seconda fase nella prova che si svolgerà a Reggio Calabria a febbraio.

A fine gennaio, invece, il Liceo parteciperà alle Olimpiadi di Italiano con allievi scelti da tutte le classi dell’istituto.

“La nostra è una scuola che permette di sviluppare le competenze in tutte le discipline, non solo quelle di indirizzo – commenta il Dirigente Scolastico, Francesca Maria Morabito. Forti nell’apprendimento delle lingue straniere, nelle materie filosofico – umanistiche e nell’economia e diritto, per il socio – economico, e nella musica, per la sede di Cinquefrondi – continua – gli studenti compiono esperienze anche nel settore scientifico per consentire loro l’approccio a qualsiasi percorso universitario post – diploma”.

E poi ci sono i rapporti con il territorio, consolidati dall’esibizione degli studenti del Musicale a Reggio lo scorso venerdì al Liceo “Campanella” dove, nel corso della Notte Europea del Classico, hanno ottenuto apprezzamenti e riconoscimenti dal pubblico reggino.

Open Day e supporto alle iscrizioni

Per ciò che riguarda l’orientamento, invece, l’appuntamento con l’Open Day è fissato per sabato 27 gennaio dalle ore 14.00 alle 19.00, in tutte le sedi: via Lombardi per Scienze Umane, via Morabito per il Linguistico e il Socio – economico e Via Garibaldi a Cinquefrondi, per il musicale.

La segreteria del Liceo fornirà, inoltre, il supporto alle famiglie per le iscrizioni online ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.30 nella sede di Via Lombardi, a partire da domani 16 gennaio e fino al 6 febbraio.