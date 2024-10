Olimpiadi di matematica, 1° in graduatoria uno studente del liceo ‘L. da Vinci’

Il liceo Leonardo da Vinci ancora una volta fa sentire la sua voce. In questa occasione tocca a Samuele Fortuna, alunno della classe 4Q del Liceo Scientifico “L. da Vinci”, imporsi agli onori della cronaca.

Il giovane studente reggino ha infatti conquistato il primo posto della graduatoria provinciale delle olimpiadi di Matematica. Con essa arriva anche l’ammissione alla finale nazionale delle Olimpiadi di Matematica che si svolgerà a Cesenatico dal 2 al 5 maggio 2019.

Leggi anche

La finale nazionale vedrà protagonisti 300 studenti provenienti da tutta Italia. Tra questi saranno selezionati i migliori sei che costituiranno la nazionale azzurra alle Olimpiadi Internazionali della Matematica.

Samuele Fortuna ha ottenuto questi risultati con la guida e il supporto didattico della propria docente di matematica e fisica, Prof.ssa Maria Angela Corsaro, e del Prof. Bruno Pansera, che ha curato la preparazione alla competizione.

Il ragazzo in questi anni ha partecipato a diverse competizioni di matematica, fisica e informatica, mettendosi sempre in evidenza, come lo scorso anno col primo posto nel Progetto Diderot, col 2°posto regionale nelle olimpiadi a squadre di informatica e con un importante riconoscimento dalla Casa Editrice Zanichelli per la dimostrazione di una proprietà della parabola.

A gennaio di quest’anno ha partecipato ad una serie di lezioni e conferenze presso l’Università di Pisa durante la Settimana della Matematica.

La Dirigente scolastica, Giuseppina Princi, si coccola l’ennesimo successo della sua scuola:

“Samuele è un alunno eccezionale, non solo per le sue indubbie capacità che lo fanno eccellere nelle competizioni scientifiche ad ogni livello ma soprattutto per le sue capacità etiche e morali. Ed è qui che mi accorgo che l’impostazione del nostro liceo coglie il suo successo più grande. L’obiettivo è dare ai ragazzi la possibilità di crescere e di sviluppare al meglio le proprie inclinazioni mai dimenticandosi i valori sociali e civili che li guideranno durante la vita. Crescere per diventare uomini e donne migliori, questa è la vera vittoria”.