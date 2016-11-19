Oliverio e Falcomatà: ‘Insieme per rilanciare l’aeroporto’

Regione, Città metropolitana e Comune ribadiscono che il futuro dell'aeroporto è tra le priorità: l'impegno su Sogas, i fondi stanziati e il tavolo con Alitalia

«Il tema dei trasporti e la specifica situazione dell’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria sono in cima alle priorità politiche ed amministrative della Regione Calabria, della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria». E’ quanto dichiarano in una nota congiunta il Governatore della Calabria Mario Oliverio ed il Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Il lavoro su Sogas e il rilancio dello scalo

«In questi mesi abbiamo lavorato, all’insegna del dialogo e della collaborazione istituzionale, con l’obiettivo di scongiurare l’ipotesi di chiusura ed al contempo predisporre un piano, in sinergia con le massime istituzioni nazionali, per rilanciare lo scalo reggino. E’ un percorso che intendiamo perseguire con forza, a partire dalle prossime importanti scadenze che attendono l’infrastruttura aeroportuale. Purtroppo – prosegue la nota a firma di Oliverio e Falcomatà – abbiamo trovato una società decotta, che non a caso il Tribunale aveva dichiarato fallita. In questi mesi abbiamo lavorato per la bonifica e la riorganizzazione di Sogas, chiedendo il varo di un piano industriale per il rilancio dell’aeroporto, al fine di evitare ulteriori sprechi di risorse pubbliche. Ed al contempo abbiamo chiesto che venisse avviata un’azione di responsabilità nei confronti di chi in questi anni ha prodotto lo sfacelo che ci siamo trovati di fronte».

«Contestualmente – ha aggiunto il Governatore Oliverio – abbiamo investito attraverso la rimodulazione dei fondi comunitari ben 11 milioni di euro per garantire gli interventi necessari sull’aerostazione e sulla sicurezza, deliberando inoltre risorse per 940 mila euro che, in collaborazione con i Commissari nominati dal Tribunale, stiamo rendendo disponibili al fine di garantire la gestione ordinaria dello scalo sino alla definizione della gara in corso presso l’Enac».

«L’altra grande partita si è giocata con Alitalia – prosegue la nota congiunta – con un intervento differenziato rispetto all’interlocuzione territoriale sulla vicenda Sogas. Ci siamo attivati con il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Graziano Delrio, affinché la compagnia riveda il suo proposito di abbandonare il Tito Minniti e abbiamo sollecitato Enac a chiudere al più presto la procedura di gara, per l’individuazione di una nuova società di gestione, ovviamente nel rispetto delle procedure di legge».