Reggio, ‘Oltremoda’ successo immediato: l’evento è già sold out

L'iniziativa, tra arte e spettacolo, ha suscitato un enorme interesse, con l'aggiunta di 100 biglietti che sono andati esauriti in tempi record

L’evento “Oltremoda” organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, che celebra il connubio tra cultura, moda e territorio, ha superato ogni aspettativa. I posti disponibili per la due giorni di eventi, fissata per il 3 e 4 gennaio, sono andati esauriti in pochissimo tempo.

L’iniziativa, fortemente voluta dal vicesindaco metropolitano Carmelo Versace e inserita nel ricco cartellone delle festività natalizie targato Metro City, si è rivelata un successo immediato. Con l’obiettivo di valorizzare i luoghi simbolo della città e promuovere linguaggi contemporanei, “Oltremoda” ha trovato una risposta entusiasta da parte dei cittadini, tanto da spingere gli organizzatori a rilasciare ulteriori 100 biglietti, dopo che quelli messi già a disposizione erano stati letteralmente polverizzati. Lo stesso è accaduto ai posti aggiuntivi, finiti in un batter d’occhio.

L’evento si aprirà sabato 3 gennaio al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria con il convegno “Cultura, Moda e Territorio”. Il 4 gennaio, la manifestazione si sposterà al Teatro Francesco Cilea con uno spettacolo di moda che vedrà sul palco star come Manuela Arcuri, Francesca Tocca, Alex Belli, Alberto Urso e Uccio De Santis.

Con l’evento già sold out, “Oltremoda” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per la città di Reggio Calabria, pronta ad accogliere la moda come veicolo di espressione culturale e identitaria.