Primarie, Onda Orange: ‘La nostra strada continua, a lavoro per costruire la lista più forte possibile’

“È stato un luogo viaggio quello di queste primarie. Abbiamo cercato di presentare a questa tornata elettorale un’alternativa alla semplice continuità. Onda Orange resta in campo prendendo quello che di buono è uscito da questa sfida”.

Queste le parole in un post su Facebook di Onda Orange, il progetto civico di Massimo Canale, all’indomani della vittoria di Domenico Battaglia alle primarie del centrosinistra reggino.

“Abbiamo tutti ancora negli occhi le file ai seggi. Certamente l’affluenza rappresenta il dato positivo delle primarie. La partecipazione, la voglia di costruire insieme non va dissipata. Onda Orange continuerà a costruire la propria proposta e lo farà in modo condiviso. Il nostro obiettivo continua ad essere quello di dare una nuova classe dirigente alla città. Gente capace e che fonda le proprie proposte sulle esperienze. Una proposta partecipata realizzata da chi decide di prestare un pezzo del proprio percorso al bene comune. Certamente non è questo il risultato che ci aspettavamo ma la nostra strada non si interrompe. Il nostro impegno continuerà e lo farà in modo diverso ma sempre dando seguito all’obiettivo principale che è quello di dare risposte a tutti quei cittadini che partecipano, hanno voglia di futuro e credono che la qualità della vita di questa città sia un fattore migliorabile”.

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