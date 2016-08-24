OndAnomala presenta il suo disco ‘Tu ci sei’ e Paola Salerno il film ‘Il matrimonio’

Musica e cinema all'agriturismo 'A Lanterna: il disco di OndAnomala e il documentario di Paola Salerno, finalista a Bellaria, con ingresso gratuito

Dalla musica al cinema, giovedì 25 agosto a Monasterace (Rc), presso l’agriturismo ‘A Lanterna.

Sarà una serata densa di emozioni, di rinascite e ricordi, raccontati attraverso l’arte nella splendida cornice di una collina che guarda verso il mare, alle spalle del faro di Punta Stilo.

Alle 21,30 sarà presentato il disco TU CI SEI di OndAnomala (l’album omonimo è uscito il 4 dicembre per Mkrecords, distribuzione Self) la band di Mimmo Crudo (bassista del Parto delle Nuvole Pesanti) & Francesca Salerno alias Lady U. Uno tsunami emozionale, un vortice di sensazioni, suoni e ‘rumori’ in cui misticismo e realismo si incrociano, incontrano e respingono più volte. Un “armonico contrasto”, quello che porta OndAnomala a non seguire alcun binario, pur condividendone il percorso. Un viaggio interiore e reale in cui si mescolano azione ed indolenza, destino ed impotenza ed in cui si intravede sempre il confine labile fra speranza e disincanto.

Alle 22,30 sarà proiettato “Il Matrimonio” di Paola Salerno.

Nel cuore della Calabria, su una collina affacciata sul mare, Paola Salerno filma i preparativi per le nozze di Checco, suo fratello minore. La macchina da presa riprende tutto quello che succede, seguendo Checco fino al momento che precede la cerimonia. Oggi tutto è cambiato e quelle riprese sono memoria struggente, raccolte nel documentario ‘Il Matrimonio’, tra i finalisti del concorso #ItaliaDoc al 34º Bellaria Film Festival.

Ingresso gratuito.

Per info: info@alanterna.it – cell. 333 2300824