Ondata di calore a Reggio, livello rosso: la città sotto una cupola di aria rovente
Tutte le raccomandazioni della Protezione Civile e i comportamenti da adottare nei prossimi giorni
20 Luglio 2026 - 13:26 | di Redazione
Anche per i giorni 21 e 22 luglio nella Città di Reggio Calabria è prevista un’ondata di calore di livello ROSSO, come da bollettino emesso dal Ministero della Salute Dipartimento della prevenzione della ricerca e delle emergenze sanitarie raggiungibile al seguente Link. Le temperature massime previste sono rispettivamente di 32 e 34 gradi celsius.
Comportamenti virtuosi e contatti d’emergenza
La cittadinanza pertanto è invitata ad attenersi alle buone pratiche di Protezione Civile raccomandate dai protocolli internazionali, quali ad esempio:
- non uscire nelle ore più calde
- seguire un’alimentazione corretta
- vestire comodi e leggeri
- evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde della giornata
Tutti i comportamenti virtuosi da porre in essere in consimili circostanze sono raggiungibili all’indirizzo.
Per ogni necessità ed urgenza è attivo h 24 è attivo il numero unico di emergenza 112 nonché la Sala Operativa del Comando di Polizia Locale al n. 0965 -53004.
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