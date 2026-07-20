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Ondata di calore a Reggio, livello rosso: la città sotto una cupola di aria rovente

Tutte le raccomandazioni della Protezione Civile e i comportamenti da adottare nei prossimi giorni

20 Luglio 2026 - 13:26 | di Redazione

Reggio Calabria caldo

Anche per i giorni 21 e 22 luglio nella Città di Reggio Calabria è prevista un’ondata di calore di livello ROSSO, come da bollettino emesso dal Ministero della Salute Dipartimento della prevenzione della ricerca e delle emergenze sanitarie raggiungibile al seguente Link. Le temperature massime previste sono rispettivamente di 32 e 34 gradi celsius.

Comportamenti virtuosi e contatti d’emergenza

La cittadinanza pertanto è invitata ad attenersi alle buone pratiche di Protezione Civile raccomandate dai protocolli internazionali, quali ad esempio:

  • non uscire nelle ore più calde
  • seguire un’alimentazione corretta
  • vestire comodi e leggeri
  • evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde della giornata

Tutti i comportamenti virtuosi da porre in essere in consimili circostanze sono raggiungibili all’indirizzo.

Per ogni necessità ed urgenza è attivo h 24 è attivo il numero unico di emergenza 112 nonché la Sala Operativa del Comando di Polizia Locale al n. 0965 -53004.

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