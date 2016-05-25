Online il bando per la borsa di studio LEICA

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra “Il cerchio dell’immagine“, centro di formazione reggino promotore della prima scuola di fotografia in Calabria, e LEICA, marchio storico che opera a livello internazionale come costruttore di fotocamere e ottiche da osservazione del segmento superiore e fortemente impegnato nella diffusione di una cultura fotografica.

La borsa di studio LEICA per il Master di primo livello

In occasione della seconda edizione del Master di I livello promosso da “Il cerchio dell’immagine”, il cui avvio è previsto per il 19 settembre 2016, LEICA mette in palio, per il secondo anno consecutivo, una borsa di studio del valore di 2,200 € a copertura totale delle spese di frequenza al Master.

Sul sito internet della scuola (http://scuola.ilcerchiodellimmagine.it/) sarà possibile scaricare il bando e leggere il regolamento per partecipare alla selezione, aperta a tutti gli iscritti al master di I livello della scuola di fotografia “Il cerchio dell’immagine”.

Il termine ultimo di partecipazione, e di invio del proprio progetto fotografico, è fissato al 15 giugno 2016. Una giuria composta da Andrea Pacella, responsabile marketing di Leica Italia e da Filippo Romano, fotografo, valuterà i progetti e decreterà il vincitore o la vincitrice della borsa di studio.

Un’occasione imperdibile per chi vuole diventare fotografo professionista e che, grazie all’impegno dell’associazione “Il cerchio dell’immagine”, frutto di un’esperienza didattica che dura da oltre dieci anni, finalmente può farlo anche in Calabria.

Il Master della scuola Il cerchio dell’immagine

Il Master, nato dalla convinzione che fare il fotografo non sia un’attività amatoriale, ma una professione che deve essere costruita attraverso un percorso formativo in costante aggiornamento, offrirà ai partecipanti una conoscenza completa del mondo della fotografia e formerà professionisti competitivi sul mercato del lavoro.

Sul sito internet della scuola è possibile scaricare l’offerta formativa completa. 516 ore di lezione, nell’arco di 6 mesi, con un approccio didattico che prevede sia lezioni frontali che esperienze pratiche. La docenza è affidata a riconosciuti professionisti del settore che, con una collaudata metodologia didattica, assicureranno un approfondimento graduale e completo dei vari insegnamenti. Le iscrizioni al Master di I livello, aperte ed a numero chiuso, andranno formalizzate entro il 15 giugno 2016 (per usufruire del 15% di sconto sul contributo di partecipazione) oppure entro il 31 luglio 2016. Per maggiori informazioni sull’offerta didattica completa e sulle modalità di iscrizione visitare il sito internet http://scuola.ilcerchiodellimmagine.it/