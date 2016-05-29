City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Continuano all’UniCal i Dialoghi sulla democrazia

Tre seminari su democrazia, legalità e lotta alla criminalità organizzata con magistrati e giornalisti: il programma della settimana all'Unical

29 Maggio 2016 - 16:58 | di Federica Geria

I cubi dell'Università della Calabria (Unical) a Rende, sede del Master in Intelligence

Continuano all’Università della Calabria i Dialoghi sulla democrazia aperti venerdì scorso dal Presidente Emerito della Camera dei deputati, Luciano Violante, e dal Procuratore Aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, Francesco Mandoi.

Tre nuovi appuntamenti in programma per questa settimana. Si parte lunedì 30 maggio alle 9.30 nell’aula Solano del Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione (cubo 19/B ponte carrabile), dove parleranno di Democrazia, Mezzogiorno e Legalità Mario Spagnuolo, Procuratore Capo di Vibo Valentia, e Sandro Ruotolo, giornalista. Sempre lunedì alle 16.30 presso l’aula Hera (cubo 18/b, 2° piano) si discuterà dei Bimbi a metà: i figli della ‘ndrangheta con la giornalista e scrittrice Angela Iantosca, introdotta dalla docente Unical Rossana Adele Rossi. Martedì 31 alle 9.30 presso l’aula Solano, sarà invece Antonio Turi, capo della DIA di Catanzaro, a spiegare agli studenti il ruolo operativo della Direzione Investigativa Antimafia nel contrasto alla criminalità organizzata. Ai seminari porteranno il loro saluto, Gino Mirocle Crisci, Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, e Franco Altimari, Direttore del Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione.

Le iniziative sono promosse dal progetto didattico-scientifico di Pedagogia della R-Esistenza, giunto al suo 5° anno di attività, diretto da Giancarlo Costabile, docente Unical di Storia dell’educazione alla democrazia.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Direzione Investigativa AntimafiaUniversità della CalabriaRende Università
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?