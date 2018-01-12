Il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria comunica che Sabato 13 Gennaio 2018, dalle ore 15.30, nell’ambito delle azioni di Orientamento in entrata, si svolgerà il tradizionale Open day, rivolto agli studenti delle terze classi della secondaria di primo grado e alle loro famiglie.

Finalità della comunità scolastica è favorire una comprensione completa e chiara dell’offerta formativa del Liceo e consentire una scelta consapevole e motivata della scuola media superiore.

Le proposte sono finalizzate a conoscere la scuola, la sua organizzazione, gli ambiti di studio caratterizzanti i vari indirizzi, la ricchezza diversificata della proposta formativa curricolare ed extra-curricolare.

L’obiettivo di tale iniziativa, come di tutte le altre attività collegate al progetto orientamento, è far sì che il delicato passaggio della scelta della scuola superiore sia vissuto dagli adolescenti con consapevolezza e corretta informazione.