Open day all’ Istituto “Alvaro- Gebbione”

L’istituto comprensivo “Alvaro-Gebbione”, sabato 24 Gennaio, apre le sue porte all’Open Day. A comunicarlo è la dirigente scolastica Margherita Nucera che, nell’invitare i genitori all’iscrizione dei propri figli a partecipare all’iniziativa didattica che si svolgerà dalle ore 9 alle 12 per la scuola dell’infanzia e primaria e si protrarrà sino al pomeriggio (dalle ore 15:30 alle 19) per la scuola secondaria di primo grado, anticipa che sarà anche presentato dai docenti e dal personale ATA il Piano dell’Offerta Formativa della scuola.

La professoressa Margherita Nucera evidenzia anche che l’istituto “Alvaro-Gebbione”, con l’introduzione di ulteriori Lavagne Interattive Multimediali (LIM) e postazioni multimediali, è tra i massimi esempi di scuola innovativain Calabria e in Italia, garantendo ambienti di apprendimento assolutamente innovativi e dotati delle più moderne tecnologie. Difatti, tutte le aule dell’Istituto sono state attrezzate con le innovative LIM che permettono, direttamente in classe, di effettuare lezioni interattive, multisensoriali e condivise. Inoltre, grazie alla rete di connettività senza fili (WIFI) realizzata nei due plessi, Alvaro e Gebbione, è possibile per studenti e docenti accedere ad internet direttamente dalle LIM, dai portatili e dai tablet.

“Per quanto concerne i tablet – spiega la dirigente Nucera – si sta procedendo, in via sperimentale, al loro uso in aula permettendo agli alunni della scuola secondaria di apprendere attraverso l’interazione con strumenti tecnologici di ultimissima generazione in linea con le indicazione del MIUR e dell’Unione Europea. Grazie ai finanziamenti ricevuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, all’interno delle azioni previste dal Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” con i Fondi Strutturali 2007/2013, – continua il dirigente scolastico – l’istituto si è datato di moderni laboratori informatici, musicali, linguistici e matematico-scientifici. La scuola – conclude la dirigente Nucera – negli ultimi anni, ha concentrato gli sforzi nella trasformazione della didattica tramite gli strumenti tecnologici a supporto dell’insegnamento, che consentono di valorizzare e aumentare l’impatto positivo della lezione in aula, potenziando il meccanismo di interazione pedagogica tra insegnante ed allievo”.