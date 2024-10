Open Day all’Istituto ‘Alvaro-Gebbione’ di Reggio Calabria

Sarà possibile visitare il plesso “Alvaro” di via S Anna Soccorso 9 giovedì 10 dalle ore 16 alle ore 18

Mercoledì 9 gennaio 2019 dalle ore 16 alle ore 19 si svolgerà l’Open Day organizzato dall’Istituto Comprensivo “Alvaro –Gebbione” che apre i propri spazi ed ambienti nella sede di via Botteghelle, per accogliere genitori e futuri alunni.

Tale momento fa parte di un progetto di promozione della scuola e della sua attività sul territorio e per questo docenti, alunni ed il mondo dell’associazionismo animeranno strutture laboratoriali ed esporranno le attività che, quotidianamente o in determinati periodi dell’anno, la scuola propone e promuove all’interno della comunità.

Dalle ore 16,30 alle ore 17 presso l’Aula Magna del plesso “Gebbione” si terrà la presentazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), piano che il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto assumono come documento fondamentale costitutivo della identità culturale e progettuale della scuola. Successivamente alle ore 17, il dirigente scolastico Maria Rosa Monterosso, presenterà ai genitori il magazine che illustra le attività dei vari plessi, mentre alle ore 17,30 si esibirà l’orchestra della scuola.

Durante tutto il pomeriggio sarà possibile visitare gli ampi locali dell’istituto, con classi dotate di Lim, ed ancora i Laboratori di Lingue, Robotica, Arte, Scienze, Informatica e la Videoteca.

Gli alunni accompagneranno i visitatori nei vari spazi che ospiteranno, per l’occasione, laboratori di lettura; si svolgeranno attività sportive, sarà possibile interagire con i Laboratori di produzione creativa, come quello per la lavorazione della ceramica e della carta ed ancora un itinerario attraverso la conoscenza delle lingue europee, momenti espositivi e collaborazioni con sodalizi culturali che operano nella zona.