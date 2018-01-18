L’Offerta formativa dell’ITT “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria, per l’anno scolastico 2018-2019, andrà ad arricchire la già copiosa capacità tecnico-scientifica dell’istituto, che può evincersi dalle news, di seguito riportate, relative le attività in via di svolgimento durante l’attuale anno scolastico 2017-2018. Elettronica Nuovi sviluppi progettuali in ambito robotico con microcontrollori e Arduino. Attività di progettazione su nuovi pannelli: antintrusione, di videosorveglianza e domotica. Progettazione e realizzazione di droni con la costruzione di parti per componenti con una stampante 3D. Progetti di alternanza scuola-lavoro con imprese nazionali quali RFI, Rete Ferroviaria Italiana e CAME (automazione per la casa e le imprese) e locali come la Febert e la Redel Energia, per la manutenzione di ascensori e la posa di fibra ottica lungo le strade. Supporto alla scuola primaria e secondaria di primo grado, attraverso la gestione di atelier creativi e laboratori innovativi, in un progetto di “Orientamento in continuità”. Coinvolgimento delle classi del biennio attraverso la partecipazione alle Olimpiadi di “Problem Solving”. Grafica e Comunicazione Attività di formazione finalizzata alla accessibilità e usabilità di siti Internet e creazione di siti WEB Responsive, ovvero ottimizzati per una veloce adattabilità per smartphone, tablet e grandi monitor. Supporto al Team della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella partecipazione al Job&Orienta di Verona. Realizzazione del video “Storie di Alternanza” che ha ricevuto il Primo Premio dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria. Chimica e Materiali e Biotecnologie Sanitarie Attraverso la produzione e commercializzazione di Saponi Biologici, conseguimento del Primo Posto, a livello regionale, nella competizione“JA Italia” e Primo Premio conseguito, presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, per il Progetto “Sapuny & Company”, valutato come la migliore realizzazione nelle attività di Alternanza Scuola-Lavoro. Sistema Moda Realizzazione di un progetto di alternanza scuola-lavoro presso “DAVIDA Abiti da Sposa”, nelle fasi di produzione, dallo schizzo all’abito finito. Riqualificazione artistica dell’area dell’Ex-Booling di San Gregorio, nella periferia sud della città, in collaborazione con l’ARCI di Reggio Calabria. Supporto al Corso di Formazione di docenti e avvocati, attraverso la realizzazione di indumenti e abiti dell’antica Grecia. Meccanica e Meccatronica In collaborazione con l’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, restauro di componenti meccaniche della Falegnameria De Leo, in prossimità del Cippo di Garibaldi.

Produzione e consegna, sempre allo stesso Ente, di tre bike, tutte a pedalata assistita, una mountain-bike, una handy-bike e una bike per il pronto soccorso in aree di montagna. Rilancio delle attività di lavorazione attraverso l’utilizzazione di stampanti 3D. Informatica Attivazione di corsi gratuiti, per tutti gli alunni, per il conseguimento della ECDL Base (START) e valida per l’accesso alla FULL STANDARD. Accordi con CISCO Network Accademy su “Internet delle cose – IOT” e relativo sviluppo di APP per il Sistema Android. Elettrotecnica Progetti di alternanza scuola-lavoro con Febert per la manutenzione di ascensori e con REDEL Energia per il cablaggio in Fibra Ottica su strada.

Collaborazione con la CAME e la Rete Ferroviaria Italiana. Attività Sportive Partecipazione a Campionati Studenteschi e al Centro Sportivo Scolastico. Attività di Palla a Mano, Tiro con l’Arco, Ginnastica, Basket, Calcio a 5 e a 11, Corsa Campestre, Tennis da Tavolo e Atletica Leggera su Pista. L’istituto dispone di tre palestre attrezzate e di un campo esterno, in erba sintetica, per i giochi di squadra.