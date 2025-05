Reggio, prevenzione senologica al GOM con l’Open Day della Breast Unit

Sabato 31 maggio 2025, dalle ore 9.00 alle 16.00, il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria apre le porte del proprio Centro Senologico per una giornata interamente dedicata alla prevenzione e alla cura delle patologie mammarie.

Visite gratuite, orientamento e consulenza al Centro Senologico

L’Open Day si svolgerà al 3º piano della Torre M e offrirà a tutte le donne l’opportunità di usufruire di visite gratuite, consulenze personalizzate e orientamento specialistico per la diagnosi e la cura delle malattie della mammella. Un’occasione importante per promuovere la prevenzione e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un controllo precoce.

L’impegno della Breast Unit per una cura continua e multidisciplinare

La Breast Unit del G.O.M. è nata con l’obiettivo di fornire un programma continuo di cura grazie al lavoro di un team di esperti che accompagna le pazienti in ogni fase del loro percorso terapeutico. Si tratta di un modello organizzativo riconosciuto a livello europeo, capace di garantire qualità, umanità e competenza in un ambito così delicato e centrale per la salute femminile.

Un evento promosso in rete con le realtà del territorio

L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’ASP di Reggio Calabria e con il supporto di associazioni come Fondazione Angela Serra, Grace, Salute Donna OdV e molte altre che operano sul territorio per promuovere la cultura della prevenzione e del benessere.