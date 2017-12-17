Genitori e bambini in festa all'Open Day dell'Istituto Catanoso-De Gasperi: offerta formativa, concerto dell'orchestra Mille Note e torneo di Dodgeball

Quest’anno, l’Open Day dell’Istituto “Catanoso – De Gasperi” ha coinvolto in un’atmosfera di festa tutto il quartiere. Nel pomeriggio di oggi, presso la scuola secondaria “A. De Gasperi”, alunni e insegnanti hanno accolto genitori e bambini che, numerosi, hanno allegramente gremito corridoi, palestra, laboratori e teatro.

L’offerta formativa presentata ai genitori

Il Dirigente Scolastico, Sonia Barberi, ha illustrato ai genitori l’offerta formativa, arricchita, rispetto agli anni precedenti, da molte attività curriculari ed extra curriculari che vedranno la scuola sempre più al centro della vita dei ragazzi e del quartiere: campionati studenteschi, giochi internazionali matematici, potenziamento delle lingue straniere e dello strumento musicale e altro ancora. Grazie alla didattica innovativa utilizzata e ad un ambiente ricco di sollecitazioni culturali e caratterizzato da sani rapporti interpersonali, a ogni alunno si offrono le condizioni ottimali per crescere serenamente e per sviluppare al massimo le proprie potenzialità.

Il concerto dell’orchestra della scuola “Mille Note”, diretta dal maestro Roberto Caridi, fiore all’occhiello delle orchestre scolastiche reggine, ha divertito e sorpreso il pubblico che riempiva l’auditorium. Il pomeriggio è proseguito tra esperimenti scientifici, esibizioni musicali e dimostrazioni di una didattica nuova, aperta alla tecnologia e in sintonia con gli interessi dei ragazzi. La mostra allestita nel laboratorio di arte, con i lavori eseguiti dagli allievi dell’Istituto, è stata particolarmente apprezzata.

Il torneo di Dodgeball a chiudere l’evento

Il torneo di Dodgeball, che vedeva oggi coinvolte le quattro squadre finaliste, con l’incursione improvvisa di un gruppo di genitori, ha concluso questo evento informativo sempre più atteso e amato dall’utenza scolastica.

Un momento di unione, condivisione e partecipazione; una dimostrazione che insieme si cresce, si impara e… ci si diverte!