Sabato 19 settembre dalle 9 alle 13 a Ravagnese un Open Day gratuito per laureati e laureandi in Psicologia e Medicina, con caso clinico e gruppo esperienziale

Si invitano laureati e laureandi in Psicologia e in Medicina a partecipare sabato 19 settembre 2015 all’Open Day della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento Psicodinamico Individuale e Gruppoanalitico Soggettuale (SPPG) che si terrà presso la nostra sede sita in Piazza Fontana n°1, Ravagnese, Reggio Calabria dalle ore 09:00 alle ore 13:00. L’evento è così articolato: dalle ore 09:00 alle ore 10:00 il professore Ivan Formica (Vice Direttore Scientifico SPPG) presenterà il modello teorico della Scuola; dalle ore 10:00 alle ore 11:00 il Dr. Gabriele Romeo (Coordinatore Didattico SPPG) svolgerà l’analisi di un caso clinico e dalle ore 11:30 alle ore 13:00 il professore Formica insieme alla dottoressa Emanuela Coppola (Docente Sppg) condurrà un gruppo esperenziale.

Sarà possibile durante la giornata ricevere informazioni riguardanti la struttura della didattica, delle lezioni, del tirocinio e dell’analisi di gruppo, che sarà parte integrante del piano di studi offerto dalla Scuola.

Si comunica che l’inizio delle lezioni dell’AA 2015-16 è previsto per sabato 17ottobre 2015.

La partecipazione all’Open Day è gratuita, ma si richiede la prenotazione, tramite mail all’indirizzo segreteria@sppg.it oppure telefonicamente ai numeri 344.1227712 – 344.3807893.