Open day: l’Università “Dante Alighieri” incontra le scuole del territorio

Mercoledì 25 settembre 2019 si svolgerà presso l’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria il primo “Open day” dell’anno accademico 2019-2020.

Gli studenti delle scuole superiori e chiunque sarà interessato a conoscere l’offerta formativa dell’Ateneo riceveranno informazioni sui cinque corsi di laurea attivi e potranno inoltre assistere a una lezione dimostrativa.

Tra le novità dell’offerta formativa 2019-2020 spicca il nuovo corso di laurea triennale online in Scienze e tecniche psicologiche, che, grazie alla modalità di erogazione a distanza, consentirà agli studenti di conseguire il titolo di laurea pur continuando a lavorare, privilegiando quindi la flessibilità.

Un’altra importante novità che verrà presentata in questa occasione è il corso di laurea magistrale in Politiche per l’innovazione e l’inclusione sociale.

Un gruppo di laureati e di rappresentanti degli studenti affiancherà la Commissione orientamento dell’Ateneo mettendosi a disposizione dei partecipanti in qualità di tutor, fornendo loro informazioni anche sugli altri corsi di laurea (la triennale in Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa; le magistrali in Interpretariato e mediazione interculturale e Lingua e cultura italiana per stranieri), guidandoli nella visita dei locali e orientando le future matricole nella scelta delle lezioni da seguire.

La manifestazione avrà inizio presso i locali dell’Università (aula Italo Falcomatà) alle ore 9.30: dopo i saluti istituzionali e la presentazione dei corsi di laurea, si terrà la Lectio magistralis del Prof. Antonino Monorchio.