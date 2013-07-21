Opening Calajunco: la summer season del Lido più atteso!
Il Calajunco conferma l'opening della stagione estiva 2013 per mercoledì 24 luglio: RcB - Reggio che balla cura serate e ospiti nazionali e internazionali
21 Luglio 2013 - 18:40 | di Redazione
– di Laura Maria Tavella. Finalmente, dopo giorni di suspense, arriva la tanto attesa conferma: il Calajunco apre la sua stagione estiva!
Mercoledì 24 Luglio è previsto l’ Opening di un locale che lascia ogni anno con il fiato sospeso, ma che riesce a regalare serate sempre diverse, ed uniche.
Quest’anno la gestione del lido, sia di giorno che di notte, è affidata interamente a RcB – Reggio che balla : Gianluca Messineo, Enzo Romeo, Marco Vglianti e Antonio Posca saranno i promoters di una ricca programmazione, che già dalla serata di apertura, prevede ospiti nazionali e internazionali di grande fama.
E, a proposito di special guests, Venerdì 26 si parte con Jessica Tinelli, in arte Jessie Diamond, dj e modella italiana famosa in tutto il mondo, che il 13 Luglio ha suonato al fianco di dj del calibro di Bob Siclair, Provenzano dj e Gigi D’ Agostino all’evento tenutosi al Magicland di Roma Valmontone.
Il party planning della stagione prevede serate nei giorni Lunedì, martedì,mercoledì, venerdì e domenica.
Il lunedì spazio al “Made in Italy from Sicily”, per la serata dedicata alla musica italiana; il martedì “Random live” e il mercoledì l’ormai consueto appuntamento con il “Ladies night”.La serata di punta del venerdì ospiterà le special guests della stagione estiva del Calajunco, mentre la domenica si balla con l’house & hip hop, nella serata curata dai ragazzi del gruppo ThC e Pimp.
Già disponibili le tessere notturne, Night music emotion card. Terminate. invece, le tessere day-sun emotion card.
Grandi serate si prospettano, dunque, per l’estate del Calajunco e, come ogni anno, Citynow.it sarà presente per raccontarvi il meglio della nightlife reggina.
Stay tuned!
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