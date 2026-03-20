Operazione Ducale, archiviazione per Falcomatà: ‘Trionfa la giustizia, vince la città’

“Ve la ricordate l’indagine Ducale? Fece molto scalpore in città nel giugno del 2024. Ricordo bene i titoloni dei giornali e gli editoriali di fior di giornalisti che si domandavano cosa fosse necessario ancora per dovere scogliere il Comune per mafia”.

È quanto scritto, in un post sui social dal consigliere regionale dem Giuseppe Falcomatà.

“Ricordo interi telegiornali in cui si dava per imminente (anzi per certo) l’arrivo della commissione d’accesso . Ricordo note, sit in, proteste in prefettura da parte di rappresentanti di partiti dí politici di destra che chiedevano le mie dimissioni. E in tutto questo ricordo, come sempre, che ho atteso con pazienza, rispetto e fiducia per la magistratura la conclusione delle indagini. Cercando di trasmettere questa fiducia alla mia maggioranza in consiglio comunale, alla mia famiglia e alla mia città. E mentre cercavo di fare questo continuavamo a lavorare, senza sosta, senza paura. Come sempre”.

“Oggi ho avuto la notizia che la mia posizione e quella di altri sono state archiviate. Ma faccio questa riflessione, cosa diranno quelli che chiedevano lo scioglimento del comune? Cosa scriveranno quelli che invocavano le mie dimissioni? Non diranno e non scriveranno niente perché per dire “scusate, abbiamo sbagliato” serve guardare e leggere i fatti in modo imparziale e non fazioso, in modo onesto e non strumentale. Anche questa volta vi è andata male, anche questa volta ha trionfato la giustizia, anche questa volta ha vinto la città”.