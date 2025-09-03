City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Operazione Nostalgia: i messaggi di Denis e Cozza ai tifosi

Si avvicina il giorno del grande evento ospitato dalla città di Reggio Calabria

03 Settembre 2025 - 15:45 | Redazione

Denis Presente Marcia

In occasione del raduno di “Operazione Nostalgia“, sarà presente anche l’ex attaccante della Reggina German Denis, legatissimo alla città di Reggio Calabria. Su Instagram ha pubblicato una storia: “Ciao a tutti ragazzi, noi siamo arrivati a Reggio e siamo pronti per sabato. Vi aspettiamo tutti, numerosi“.

Si è aggiunto anche Francesco Cozza: “Mi raccomando tutti presenti, forza Reggina“.

Leggi anche

RegginaReggio Calabria Calcio