Operazione Nostalgia: i messaggi di Denis e Cozza ai tifosi

In occasione del raduno di “Operazione Nostalgia“, sarà presente anche l’ex attaccante della Reggina German Denis, legatissimo alla città di Reggio Calabria. Su Instagram ha pubblicato una storia: “Ciao a tutti ragazzi, noi siamo arrivati a Reggio e siamo pronti per sabato. Vi aspettiamo tutti, numerosi“.

Si è aggiunto anche Francesco Cozza: “Mi raccomando tutti presenti, forza Reggina“.