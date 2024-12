“E’il primo video che faccio in pigiama, sono sicuro che sarà l’ultimo”.

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto è apparso, piuttosto provato nella voce, nel pomeriggio di oggi, in un video diffuso sui social e girato nella struttura dove sta facendo riabilitazione dopo l’intervento di cardiochirurgia a cui è stato sottoposto nei giorni scorsi a Catanzaro.

“Mi hanno dato il telefono per qualche ora al giorno – ha aggiunto – e ho letto migliaia e migliaia di messaggi. Non ce la faccio a rispondere a tutti – per cui ho pensato di farlo così: grazie, grazie per l’amicizia e l’affetto dimostrato. Sto meglio e sto facendo la riabilitazione. Sono un pò arrabbiato perché pensavo di cominciare a lavorare più intensamente; invece riesco a fare giusto qualche telefonata agli assessori, a dare qualche disposizione, a fare qualche call, ma mi stanco molto nel parlare. Sto facendo esercizi di riabilitazione proprio per superare questa stanchezza”.

Leggi anche

Momenti delicati e la testimonianza sulla terapia intensiva

“Sono stati momenti complicati – ha detto ancora il governatore calabrese, visibilmente emozionato – perché in terapia intensiva un paio di volte pensavo di morire: ho avuto delle crisi febbrili, non si capisce se dovute a un batterio o alla reazione di un farmaco e credo di essere stato salvato da giovani medici straordinari che lavorano nella terapia intensiva dell’ospedale Dulbecco. Un ringraziamento all’èquipe che mi ha operato, quella del professor Mastroroberto, a Daniele Maselli che è un medico straordinario.

Ma un ringraziamento vorrei rivolgerlo soprattutto agli infermieri e agli Oss che si sono presi cura di me in questi giorni. A volte si pensa che la sanità sia fatta prevalentemente o soltanto da medici. No, la sanità ha personale come infermieri e oss capaci di prendersi cura con amore e con passione delle persone che hanno davanti e io ne ho incontrati tanti in questi giorni e voglio ringraziarli”.

Leggi anche

Reazioni tra affetto e odio online