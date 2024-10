Opi Reggio, estate sicura 2019. Infermieri in spiaggia per educare i bagnanti

Più sicurezza per residenti e turisti, maggiore formazione sanitaria: a questo scopo, l’Ordine degli infermieri (Opi) di Reggio Calabria ha elaborato e finanziato anche per il 2019 il progetto Estate sicura.

In occasione di due domeniche estive, il 21 luglio (dalle 10 alle 12, al lido “Paralia 3M” di Melito Porto Salvo) e il 5 agosto (dalle 10 alle 12 nella spiaggia di Marina Grande, a Scilla) , gli infermieri professionali dell’Opi saranno a disposizione dei bagnanti nel contesto di una specifica campagna di prevenzione ed educazione sanitaria, convinti che l’educazione alla rianimazione e alla conoscenza delle manovre salvavita nei luoghi e periodi di vacanza rappresentino un’implementazione significativa delle buone pratiche di rianimazione, attraverso format didattici semplificati che, anche ad altre latitudini, hanno costantemente dimostrato la facilità nell’avvicinare fasce indistinte di popolazione per aumentarne le quote di consapevolezza davanti a repentine criticità sanitarie.

Sempre ad agosto, l’evento sarà replicato a Gambarie d’Aspromonte.

Va peraltro posto in evidenza che trovarsi in luoghi di vacanza nel godere del meritato relax spesso ci fa “abbassare le difese” rispetto a fattori di rischio che, invece, non vanno affatto sottovalutati. In più, a fronte di carichi di lavoro già stressanti per gli operatori della Sanità e spesso del tutto sovrabbondanti rispetto agli standard sostenibili dalle strutture ospedaliere e territoriali, nelle nostre località balneari e montane più “gettonate” la popolazione d’estate aumenta in modo esponenziale per via dei flussi turistici, raggiungendo spesso il doppio o il triplo del normale numero dei residenti.

D’altra parte, tante notizie di cronaca ci hanno ormai abituato a sentire e leggere d’imprevisti o d’eventi traumatici inattesi che possono portare a conseguenze gravissime o anche al decesso.

Anche per queste ragioni, nel contesto del progetto Estate sicura, gli infermieri dell’Opi terranno pertanto iniziative formative sulle spiagge e dentro gli stabilimenti balneari, del tutto a titolo gratuito per chi vorrà fruirne apprendendo importanti nozioni di primo soccorso “base” con esercitazioni pratiche su manichini circa le manovre anti-soffocamento e disostruttive adatte a tutte le età (da quella pediatrica all’età adulta) e circa le pratiche per la rianimazione cardio-polmonare, e ottenendo informazioni potenzialmente decisive rispetto a una serie d’accidenti tipici del mood vacanziero, dei luoghi di villeggiature e delle elevate temperature estive, con riferimento anche a morsi di api, vespe o altri insetti, ovvero ad opera di meduse o altri animali marini, irritazioni di vario tipo, piccole ustioni, “colpi di sole” e “colpi di calore”.

Tutti i cittadini presenti nei luoghi in cui si svolgeranno gli appuntamenti di formazione sanitaria sono invitati a partecipare.

Gli infermieri che animeranno le iniziative 2019 di Estate sicura – infermieri iscritti all’Ordine delle professioni infermieristiche di Reggio Calabria, riconosciuti istruttori nazionali e afferenti alle società scientifiche Simeup e Siatip – saranno comunque a disposizione dei bagnanti per rispondere ai loro quesiti e a ogni tipo di dubbio.

Il presidente

dott. Pasquale Zito